Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева. Дарига Назарбаева больше года занимала должность председательницы сената. Президент Токаев уже поблагодарил ее за работу в твиттере.

Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

О причине такого решения не сообщается. О назначении Назарбаевой на какую-либо другую должность пока официально не писали. На сайте сената пока нет информации об отзыве мандата у Назарбаевой — зато есть ее первомайское обращение к казахстанцам.

Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева в 2016 году стала сенатором, кроме того была заместителем председателя мажилиса, вице-премьером и заместителем премьера. Ее называли вероятной преемницей отца, но после его ухода она заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Казахстана и путем тайного голосования была избрана главой сената. Председатель сената — это очень влиятельная в Казахстане фигура. Именно этому человеку автоматически передаётся власть, если, например, президент решает самоотстраниться.

Скандалы с недвижимостью

Дом на Бишопс-авеню

В марте Transparency International UK сообщили о наличии купленной «за сомнительные средства» недвижимости у Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева. Недвижимость оценили в 80 миллионов фунтов стерлингов. Это особняк на севере Лондона, купленный в 2008 году за 9,3 миллиона фунтов, две квартиры в Челси, приобретенные в 2010 году за 32 миллиона фунтов и особняк на Бишопс-авеню в районе Хэмпстэд, куплен в 2008 году за 39 миллионов фунтов. Британский суд сообщил, что в последнем особняке проживает Нурали Алиев. Судом был наложен арест на дома, но в апреле юристам Назарбаевой удалось добиться снятия ареста.



