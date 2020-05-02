Журналистка Эльнура Кулуева опубликовала в своем фейсбуке обращение от лица врачей Ошской областной клинической больницы.

«Коллектив Ошской межобластной клинической больницы посылает вам сигнал бедствия! Нас 20 человек поместили на обсервацию на 14 дней, прошло 28 дней все равно держать в изоляции. Нам очень плохо! Не знаем почему нас так долго держат в заперти! Не знаем куда обращаться за помощью. Помогите нам!!!» — сообщалось в письме.

В обращении сообщили, что администрация больницы и глава больницы Талант Арстанкулов скрывают точное число больных медиков.

«Восемь больных, получающих лечение по другим диагнозом, заразились коронавирусом именно в больнице. Закрыты более 10 отделений больницы: реанимация, хирургия, нейрохирургия, ЛОР и др! Три врача реанимации лежит под ИВЛ. Кроме того, около 15 врачей и 20 медсестер, санитарок в обсервации! Больница становится очагом коронавирусной инфекции!» — написано в посте.

Также в нем говорилось о вероятном заражении студентов медицинского факультета ОшГУ, вынужденных работать в больнице в качестве среднего медперсонала. От властей и Минздрава требуют принять меры и прислать комиссию, чтобф она все это увидела.

«Ложь и провокация»

Талант Арстанкулов

Издание «Кактус» опубликовало ответ директора больницы — он считает опубликованное в посте ложью и провокацией, которые должны «дискредитировать коллектив» и создать «нестабильную ситуацию в сложное время».

По словам Арстанкулова, в больнице закрыты не 10, а три отделения, коронавирус обнаружили у шести медсестер и девяти санитарок, все они лечились, к ИВЛ не подключались, а 13 медработников и вовсе уже выписаны из больницы.

Также из-за контакта с зараженными в обсервацию отправили часть сотрудников отделения челюстно-лицевой хирургии и сотрудников реанимации.

«В настоящее время из числа указанных контактировавших сотрудников при лабораторном исследовании коронавирусная инфекция была обнаружена у 7 человек, при этом самочувствие их в самого начала остается удовлетворительным. У остальных медработников, находившихся на обсервации, анализы были дважды отрицательные, они уже выписаны домой», — пишет «Кактус»

«Зависть»

Мы обратились к Минздраву за комментарием и нам посоветовали поговорить с замминистра Мадамином Каратаевым, который как раз находился в Оше и должен был изучить ситуацию в больнице.

Каратаев сообщил, что «там уже все опровергли» и выслал сообщение, адресованное Таланту Арстанкулову. В нем претензии, опубликованные в обращении, причислялись «завистникам».

«Уважаемый Талант Курбаналиевич, пусть вас поддержит бог и народ оценит вашу работу. Люди не одинаковые, в большом коллективе бывают завистники. Они пытаются вас сломить, но мы надеемся, что вы станете только сильнее. На это у вас достаточно трудового стажа. Ваш коллектив с вами», — было написано в сообщении.