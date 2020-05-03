С 4 мая в силу вступит запрет на выезд из Иссык-Кульской области — решение принял местный оперативный штаб.

«Жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости, только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий городов Каракол и Балыкчы», — сообщает республиканский штаб.

Для того, чтобы въехать в область, нужно будет предъявить экспресс-тест с отрицательным анализом на коронавирус и пробыть в обсервации 14 дней.

На 3 мая в Иссык-Кульской области наименьшее число случаев заражения COVID-19 — 10 человек, если, конечно, не принимать в расчет Таласскую область, в которой вообще не фиксировали заражения коронавирусом.

Для сравнения, в Бишкеке уже 205 случаев заражения. Еще 70 — в Чуйской области. В Оше и Ошской области — 113 и 169 случаев заражения. В Джалал-Абадской области 118, в Нарынской области 97, Баткенской — 13.

Всего в стране 795 случаев заражения — из них скончались 10 человек, а выздоровели 564.