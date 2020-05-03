Минздрав сообщил, что за минувшие сутки из больниц выписали 37 пациентов, анализы которых показали отрицательный результат на коронавирус. Всего по выздоровлению от COVID-19 за время пандемии в Кыргызстане выписали 564 пациентов — это из 795 случаев заражения. Тем не менее растет и число погибших — теперь их 10.

Из 37 выписанных 21 человек отправлен домой в Бишкеке, шесть в Нарынской области, столько же в Оше, а в Ошской области один. В Джалал-Абадской области тоже один и в Баткенской два.

Выздоровевшие еще две недели должны провести дома, а врачи должны наблюдать за ними. Есть риск повторного заражения — в разных странах мира сообщали о подобном, хотя кыргызский Минздрав утверждает, что в Кыргызстане не было повторных случаев заражения.