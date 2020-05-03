Аппарат правительства сообщил, что по отношению к пресс-секретарю премьер-министра «примут меры дисциплинарного характера».

«Комментарий пресс-секретаря премьер-министра Адилета Султаналиева относительно высказываний депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева содержит неприемлемую форму выражения», — утверждает аппарат правительство.

При этом подчеркивается, что претензии депутата по отношению к правительству безосновательны — это касается обвинений в копипасте.

«Хотим подчеркнуть, что в части абсолютной несостоятельности обвинений в плагиате документов правительства ни у кого сомнений быть не должно. В то же время опровержение подобных выдумок не требовало такой эмоциональной окраски со стороны Адилета Султаналиева, как государственного служащего», — сообщает аппарат правительства.

Почему «крокодиловый скандал»?

Каныбек Иманалиев

Оппонируя депутату Каныбеку Иманалиеву, обвинившему правительство в копипасте казахских постановлений, Султаналиев использовал цитату-мем самого депутата про крокодилов в реке Нарын. Это не понравилось главе пресс-службы парламента Ибраиму Нуракун уулу — он посчитал ее неуместной. Он обвинил Султаналиева в унижении достоинства депутата Иманалиева и выразил надежду, что правительство примет меры в отношении своего сотрудника.

Как это выглядело по хронологии

Депутат Каныбек Иманалиев 30 апреля на заседании парламента раскритиковал постановление о возобновлении деятельности во время режима ЧП от правительства.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана. Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия».

1 мая Адилет Султаналиев оппонирует депутату — перечисляет предприятия Кыргызстана и использует цитату-мем Иманалиева.

«Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком».

2 мая глава пресс-службы парламента обвиняет Султаналиева в оскорблении депутата Иманалиева и требует наказания или принесения извинений.

«Огорчает то, что во вчерашнем заявлении пресс-секретаря премьер-министра были употреблены слова, унижающие достоинство депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. Выражение «крокодил в реке Нарын» не имеет никакого отношения к дискуссии, возникшей между парламентарием и правительством».