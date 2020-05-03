Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили у 26 человек. Большая половина из них зафиксирована в Бишкеке — 14 человек. Еще девять в Чуйской области, два в Ошской и один в Баткенской.

Всего по стране уже 795 случаев заражения — это вместе 564 выздоровевшими и 10 погибшими. О последних двух смертях сообщили буквально накануне — в Бишкеке в инфекционной больнице умерли жительница Джалал-Абадской области и заведующая отделением ЦСМ № 3. Это первая смерть медика от коронавируса, о которой сообщил Минздрав.

Если посмотреть статистику случаев заражения по стране, то лидерство по числу заражений у Бишкека. В Бишкеке зафиксированы 205 случаев заражения, еще 70 в Чуйской области. В Оше и Ошской области — 113 и 169 случаев заражения. В Джалал-Абадской области 118, в Нарынской области 97, Баткенской — 13, Иссык-Кульской — 10 и Таласской — ноль.