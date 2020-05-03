2 мая стало известно о смертях двух пациенток с коронавирусом — врача ЦСМ № 3 и жительницы Джалал-Абадской области.

Жительница Джалал-Абадской области — женщина 1951 года рождения, 28 апреля вернулась из Екатеринбурга. 69-летнюю кыргызстанку отправили в обсервацию по прилету и там обнаружили у нее коронавирус.

Ее перевели в инфекционную больницу в Бишкеке, но не смогли спасти. У женщины были сопутствующие заболевания — хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, хроническая почечная недостаточность и инсулинозависимый сахарный диабет.

28 апреля вместе с ней из Екатеринбурга вернулись порядка 157 человек. Мы пытались уточнить, были ли на борту другие зараженные, в республиканском штабе нам сказали, что не владеют такой информацией. Минздрав пообещал уточнить информацию и сообщить о контактных лицах погибшей на утреннем брифинге 4 мая.