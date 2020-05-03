Минздрав сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом среди врачей — пять в Бишкеке и два в Чуйской области. Всего на 3 мая сообщили о 26 зараженных.

Число заражений среди медработников достигло 207 случаев — из них 139 выздоровели, одна погибла — это была врач бишкекской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева.

Она руководила группой семейных врачей — вместе с ней в ее поликлинике заразились девять медработников. Кокумбаевой было 58 лет.

«Жузумкан Асановна проработала в системе здравоохранения более тридцати лет, была профессионалом своего дела, уважаемым доктором, ценным специалистом», — сообщает Минздрав.