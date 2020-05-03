Минздрав сообщил, что у более половины зараженных COVID-19 не было симптомов болезни.

«Согласно нашим исследованиям, в Кыргызстане у 67% пациентов с подтвержденным COVID-19 болезнь проходит бессимптомно. Тем не менее, все граждане, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, госпитализированы и получают соответствующий курс лечения», — сообщил на брифинге руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

Чиновник считает, что зараженных в Кыргызстане может быть больше, просто часть из них — бессимптомники, которые не знают о том, что болеют и у них не брали анализы.

«Если даже болезнь проходит бессимптомно, пациенты могут чувствовать себя хорошо, но заражать окружающих. Это очень опасно. Поэтому можно сказать, что среди населения также ходят потенциально зараженные COVID-19, у которых не брали анализ на подтверждение», — сказал Нурматов.

Кроме того Нурматов сообщил, что Кыргызстан уже прошел пик заражения.

«Прогноз пика заболеваемости COVID-19 фактически зарегистрирован в республике с 11 по 20 апреля, ранее сообщались даты 20-24 апреля. Это связано со своевременным введением карантина, чрезвычайного положения и соблюдением санитарных правил», — сказал он. При этом в Кыргызстане увеличилось количество умерших из-за коронавируса — до 10 пациентов, одна из погибших была врачом.

За последнюю неделю число новых зараженных варьировалось от 10 до 26. Всего за неделю появилось 113 новых зараженных.

Всего в стране зафиксировано 795 случаев заражения, из которых 10 человек умерли, 564 выздоровели и были выписаны из больниц, остальные все еще получают лечение.