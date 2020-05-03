Жузумкан Кокумбаева. Фото: Кабар

Минздрав пообещал выплатить компенсацию семье погибшей сотрудницы ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаевой — у врача подтвердили коронавирус, она получала лечение с 24 апреля и 2 мая стало известно о том, что она скончалась. Это первый известный случай смерти врача от коронавируса в Кыргызстане.

По словам представительницы Минздрава Аиды Акматовой, готовится приказ о выплате компансации семье Кокумбаевой.

«Готовится распоряжение правительства о выплате компенсации в миллион сомов семье погибшего медика», — сказала Акматова.

Ранее вице-премьер Аида Исмаилова сообщала, что пока никому из зараженных медиков не выплатили компенсации — зараженным полагаются 200 тысяч сомов, а в случае смерти их близким должны выплатить миллион сомов. Каждый случай заражения должна была изучить комиссия, которая и решает, кому из медиков выплатят деньги.

Больше 30 лет в медицине

О смерти руководительницы группы семейных врачей бишкекской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаевой сообщили вчера, 2 мая. Пресс-конференция Минздрава 3 мая началась именно с принесения соболезнований семье врача ЦСМ.

С дрожащим голосом начальница Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова рассказала, что Кокумбаева воспитала ряд молодых медиков и более 30 лет проработала в медицине.

«От имени министерства здравоохранения, от имени министра здравоохранения, от имени всех медицинских работников и от себя лично хотелось бы выразить соболезнования родным и близким нашей коллеги Кокумбаевой Жузумкан Асановны», — говорит Акматова — «Жузумкан Асановна прожила жизнь честного и добросовестного, исполняющего долг, настоящего гражданина Кыргызской Республики».

Жузумкан Кокумбаева родилась в Кочкорском районе Нарынской области в 1962 году — ей было всего 58 лет, когда у нее обнаружили коронавирус. Кроме нее COVID-19 заразились еще восемь ее коллег из поликлиники.

Кокумбаева получала лечение в инфекционной больнице в Бишкеке с 24 апреля. Ее диагноз — подтвержденный коронавирус, двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, синдром полиорганной недостаточности и отек головного мозга. У нее также были сопутствующие заболевания — гипертония и атеросклеротический кардиосклероз. Ее пытались спасти, но не удалось.

«Жузумкан Асановна проработала в системе здравоохранения более тридцати лет, была профессионалом своего дела, уважаемым доктором, ценным специалистом», — говорит о ней Аида Акматова.