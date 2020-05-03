2 мая в Лейлекской районе Баткенской области прошел сель — по информации МЧС погибших нет, но ущерб будут подсчитывать.

Мощный селевой поток прошел после продолжительного ливня. Он затопил некоторые дома и участки.

От потока пострадали город Исфана и сельские округи Тогуз-Булак, Маргун, Ак-Суу и Сумбула. Теперь местность очищают от последствий селя.

За неделю это уже второй катаклизм — 29 апреля в Лейлекском районе прошел смерч. От него пострадали крыши десятков зданий, но о погибших не сообщали.