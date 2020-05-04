Дорогие читатели «Клоопа»,

Встречайте Анну Капушенко, новую главную редакторку русскоязычной версии «Клоопа».

Анна уже не первый год связана с «Клоопом»: она работала у нас редакторкой новостей с 2015 по 2019 годы, а также выпускала дата-материалы и вела занятия в нашей школе журналистики.

Новая должность Анны именно в такой формулировке никогда в истории «Клоопа» не существовала: раньше у нас был только один главный редактор на все языковые версии.

Но с ростом «Клоопа» у нас возникла необходимость в том, чтобы две основные языковые версии сайта — на русском и на кыргызском языках — стали автономными редакциями со своим собственным штатом редакторов и журналистов.

В кыргызоязычной версии «Клоопа» с прошлого года главной редакторкой работает Эльвира Султанмурат кызы, а у русскоязычной версии своего отдельного главного редактора вроде как и не было.

Теперь, когда эту позицию занимает Анна, структура редакций «Клоопа» станет более упорядоченной и логичной.

Де-факто Анна занимает эту должность с конца марта, когда «Клоопу» срочно понадобилось усиление из-за освещения пандемии коронавируса.

Мы предложили Анне вернуться в «Клооп» на постоянную работу с нивы дата-фрилансерства. Она это сделала, и русскоязычная версия «Клоопа» с тех пор побила все мыслимые рекорды посещаемости.

Добро пожаловать домой, Анна!