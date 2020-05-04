Издание 24.kg сообщило о планах по отключению горячей воды со ссылкой на вице-мэра столицы Мирлана Амантурова.

По его словам, ранее планировалось отключить ее 15 мая, но из-за эпидемии коронавируса было принято решение передвинуть срок.

Кроме того, из-за закрытых границ возникают проблемы с доставкой необходимых запчастей для проведения ремонтных работ.

«Сейчас появились небольшие послабления при пересечении границ. Надеемся, в ближайшее время мы сможем завезти запчасти. Отключение планируется с 1 июня еще и потому, что сейчас из-за карантина все люди находятся дома», — заявил Амантуров изданию Katus.Media.

Обычно власти города отключают горячую воду на месяц после 10 мая. В это время городские предприятия занимаются ремонтом теплосетей.