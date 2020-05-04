Мэрия Бишкека планирует ввести ограничительные меры на въезд в столицу для автомобилей и граждан, если режим ЧП не будет продлен после 10 мая. Об этом 4 мая на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

Брифинг мэрии о ситуации с коронавирусом в Бишкеке Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова рассказала в каких районах больше всего заболевших, а также заявила о возможных ограничениях по въезду в столицу с 11 мая. Publicerat av Kloop Måndag 4 maj 2020

По её словам, на блокпостах при въезде в столицу будут проверяться не только автомобильные и пешие пропуски, но и справки с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

«С 11 мая, в случае снятия режима ЧП, мэрия Бишкека рассматривает вопрос о введении определенных ограничительных мер при въезде в столицу для людей и транспорта. Это необходимость наличия наряду с пропуском и справки о прохождении экспресс-тестирования или сдачи ПЦР-анализа», — сказала Кузнецова.

Сейчас сдать анализы на коронавирус можно только в одной частной лаборатории Бишкека и его стоимость составит более 2000 тысяч сомов.

Скриншот с сайта лаборатории Бонецкого.

Возврат блокпостов внутри города

По словам Кузнецовой, усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц в столице и тех, кто въезжает в Бишкек.

«Мы также рассматриваем вопрос установки санитарных постов внутри города и проверки всех, очагов где были выявлены зараженные и контактные лица», — сказала она.

Кузнецова напомнила, что наибольшее количество случаев заражения COVID-19 по стране зафиксировано в Бишкеке — 231.

«Среди них 69 человек проживают в 16 жилмассивах. На этих территориях мэрия будет ужесточать карантинные меры. Количество [новых случаев заражения] пойдет на спад только если будет сохраняться полная самоизоляция», — сказала она.

Несоблюдение режима самоизоляции

О соблюдении правил изоляции говорил и комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, разрешение на возобновление некоторых сфер деятельности с 1 мая, многие горожане восприняли как «смягчение ограничительных мер» и перестали соблюдать домашний режим.

«Город стал активно оживляться, горожане все чаще и чаще нарушают санитарно-эпидемиологические правила. Без причины выходят на улицу, кроме этого стали ездить на автомобилях по своим делам», — сообщил Орозалиев.

По его словам, такие действия приводят к риску заражения и распространения коронавирусной инфекции.

«Я призываю наших граждан следовать санитарным нормам, правилам и требованиям ЧП, соблюдать комендантский час. Мы должны минимизировать контакты между собой, потому что в случае безответственного отношения мы можем получить вторую волну заражения», — сказал комендант.

За минувшие сутки врачи Кыргызстана зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в Кыргызстане уже 830 случаев заражения. Если количество зараженных по стране не пойдёт на спад, то власти могут продлить режим ЧП. Пока что он действует до 10 мая включительно.