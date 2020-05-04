1 min read

Мэрия Бишкека планирует ввести ограничительные меры на въезд в столицу для автомобилей и граждан, если режим ЧП не будет продлен после 10 мая. Об этом 4 мая на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

Брифинг мэрии о ситуации с коронавирусом в Бишкеке

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова рассказала в каких районах больше всего заболевших, а также заявила о возможных ограничениях по въезду в столицу с 11 мая.

Publicerat av Kloop Måndag 4 maj 2020

По её словам, на блокпостах при въезде в столицу будут проверяться не только автомобильные и пешие пропуски, но и справки с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

«С 11 мая, в случае снятия режима ЧП, мэрия Бишкека рассматривает вопрос о введении определенных ограничительных мер при въезде в столицу для людей и транспорта. Это необходимость наличия наряду с пропуском и справки о прохождении экспресс-тестирования или сдачи ПЦР-анализа», — сказала Кузнецова.

Сейчас сдать анализы на коронавирус можно только в одной частной лаборатории Бишкека и его стоимость составит более 2000 тысяч сомов.

Скриншот с сайта лаборатории Бонецкого.

Возврат блокпостов внутри города

По словам Кузнецовой, усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц в столице и тех, кто въезжает в Бишкек.

«Мы также рассматриваем вопрос установки санитарных постов внутри города и проверки всех, очагов где были выявлены зараженные и контактные лица», — сказала она.

Кузнецова напомнила, что наибольшее количество случаев заражения COVID-19 по стране зафиксировано в Бишкеке — 231.

«Среди них 69 человек проживают в 16 жилмассивах. На этих территориях мэрия будет ужесточать карантинные меры. Количество [новых случаев заражения] пойдет на спад только если будет сохраняться полная самоизоляция», — сказала она.

Несоблюдение режима самоизоляции

О соблюдении правил изоляции говорил и комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, разрешение на возобновление некоторых сфер деятельности с 1 мая, многие горожане восприняли как «смягчение ограничительных мер» и перестали соблюдать домашний режим.

«Город стал активно оживляться, горожане все чаще и чаще нарушают санитарно-эпидемиологические правила. Без причины выходят на улицу, кроме этого стали ездить на автомобилях по своим делам», — сообщил Орозалиев.

По его словам, такие действия приводят к риску заражения и распространения коронавирусной инфекции.

«Я призываю наших граждан следовать санитарным нормам, правилам и требованиям ЧП, соблюдать комендантский час. Мы должны минимизировать контакты между собой, потому что в случае безответственного отношения мы можем получить вторую волну заражения», — сказал комендант.

За минувшие сутки врачи Кыргызстана зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в Кыргызстане уже 830 случаев заражения. Если количество зараженных по стране не пойдёт на спад, то власти могут продлить режим ЧП. Пока что он действует до 10 мая включительно.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА