Правительство Кыргызстана приняло постановление, согласно которому зараженным коронавирусом медработникам будут выплачены компенсации.

Также компенсации получат семьи погибших медиков. Об этом на брифинге 4 мая сообщил представитель минздрава Азамат Жумакеев.

По его словам, каждый зараженный медик, получит не менее 100 тысяч сомов, а в случае смерти, его семье выплатят в пять раз больше.

«Семьям погибших работников выплачивается компенсация в размере не менее 500 тысяч сомов. Если же работник был постоянным и основным источником средств к существованию, его семья дополнительно получает компенсацию в размере 20-летнего оклада по последней занимаемой должности», — добавил Жумакеев.

Если же зараженные медработники относились к группе инвалидов, для них, согласно постановлению, существуют иные компенсации:

инвалиду I группы — в размере 10-летнего оклада по занимаемой должности;

инвалиду II группы — в размере 8-летнего оклада по занимаемой должности;

инвалиду III группы — в размере 5-летнего оклада по занимаемой должности.

Медикам, получившим ранения, травмы, контузии во время работы в режиме ЧП, выплачивается единовременное денежное пособие от 10 до 20-кратного размера оклада по занимаемой должности.

Власти еще с апреля месяца не могли договориться о выплате компенсаций зараженным медикам. До этого они сообщали о том, что зараженным медикам должны выплатить 200 тысяч сомов, а если медик погибнет — миллион сомов.

Однако эти суммы решили пересмотреть, а потом и вовсе отложили выплату компенсаций. Власти объясняли это необходимостью удостовериться в правильном использовании средств защиты медиками, подозревая их в нарушении инструкций и личной вине в заражении.

Коронавирус и зараженные медики

В Кыргызстане каждый четвертый зараженный коронавирусной инфекцией — медработник, и их число с каждым днем растет. На 4 мая в Кыргызстане уже 216 медиков с подтвержденным COVID-19.

2 мая минздрав сообщил о гибели первого медработника с COVID-19 — это была врач бишкекской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева. Она руководила группой семейных врачей — вместе с ней в ее поликлинике заразились девять медработников. Кокумбаевой было 58 лет.

С начала пандемии коронавируса, медики неоднократно жаловались на нехватку СИЗ. За публичные жалобы на условия работы силовики оказывали на них давление. В то же время, глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Кубатбек Боронов утверждал, что проблем с обеспечением медработников защитными костюмами нет.

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