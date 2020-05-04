Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана объявила о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Заседание ЦИК состоялось 4 мая, где было принято «постановление “О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги”».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия дочери Назарбаева 2 мая. Дарига Назарбаева больше года занимала должность спикера сената, получив эту должность в день отставки своего отца.

В сенат она пришла в 2016 году, получив мандат после указа Нурсултана Назарбаева. Ее назначение расценили, как попытку Назарбаева подготовить себе преемника.

Согласно Конституции Казахстана, спикер сената — первый в очереди на пост президента в случае отставки или смерти действующего главы государства.

До прихода в сенат Назарбаева занимала кресло заместителя премьер-министра Казахстана. В 2012–2015 годах Дарига Назарбаева была депутатом мажилиса, вице-спикером нижней палаты парламента.

Сам Назарбаев возглавлял страну с апреля 1990 года и ушел в отставку 19 марта 2019 года.

Скандалы с недвижимостью

В марте 2020 года издание BBC совместно с Finance Uncovered и Transparency International UK сообщили, что у Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева есть недвижимость в Великобритании, купленная «за сомнительные средства».

Недвижимость оценили в 80 миллионов фунтов стерлингов. Это особняк на севере Лондона, купленный в 2008 году за 9,3 миллиона фунтов, две квартиры в Челси, приобретенные в 2010 году за 32 миллиона фунтов и особняк на Бишопс-авеню в районе Хэмпстэд, куплен в 2008 году за 39 миллионов фунтов.

Британский суд сообщил, что в последнем особняке проживает Нурали Алиев. Судом был наложен арест на дома, но в апреле юристам Назарбаевой удалось добиться снятия ареста.