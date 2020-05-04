Представитель Минздрава Айнура Акматова 4 мая на брифинге сообщила, что с 17 апреля на родину вернулось 1 117 кыргызстанцев. Коронавирус был обнаружен у пятерых человек.

«Они прибыли рейсами из Анкары, Новосибирска, Екатеринбурга, Стамбула и Дубая. Все они сдали первый ПЦР-анализ. Сейчас кто-то сдал второй ПЦР-анализ, а кто-то ожидает», — сообщила Акматова.

В ожидании второго анализа, прибывшие из других стран находятся на домашнем карантине, а зараженных отправили на лечение в стационар.

О прибывших из Екатеринбурга

2 мая стало известно о смерти жительницы Джалал-Абадской области, у которой выявили коронавирус. Она и ещё 157 кыргызстанцев вернулись из Екатеринбурга 28 апреля.

По словам Акматовой, после сдачи анализов, коронавирус обнаружили только у одной женщины.

«Из всех 157 пассажиров только у одной женщины положительный результат. Все 157 пассажиров сдали первый ПЦР-анализ. Мы выявили 6 контактировавших с зараженной. Кроме этого, согласно алгоритму минздрава, все пассажиры рейса сдают второй ПЦР-анализ», — отметила Акматова.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире, многие страны прекратили авиасообщение. Из-за этого более 8 тысяч кыргызстанцев не могут вернуться на родину.

Правительство вывозит кыргызстанцев специальными чартерными рейсами. Так 3 мая из Дубая вернулись 180 кыргызстанцев. Ближайший рейс из ОАЭ ожидается 10 мая.

На 4 мая в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев заражения COVID-19. При этом погибли 10 человек, а 575 считаются выздоровевшими.