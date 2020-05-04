Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров ознакомился с состоянием объектов и домов в городе Исфана и сельских управах Тогуз-Булак, Сумбул Лейлекского района, которые были затоплены селевыми потоками.

Пресс-служба правительства сообщила, что, по предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков составил более 69 млн сомов. Мадумаров поручил представителям местной власти оказать помощь жителям и устранить последствия стихии.

2 мая в некоторых районах Лейлекского района прошел сель. Были затоплены жилые дома, детский сад и автодороги. На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, что потоком унесло скотину.

По информации МЧС, селевые потоки в тот день сошли из-за обильных осадков в горах. Сотрудники министерства продолжают ликвидацию последствий селя.