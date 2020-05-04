Минздрав сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у 35 человек. Больше всего случаев зафиксированы в Бишкеке — 26 человек.

Бишкек — 26;

Чуйская область — 2;

Нарынская область – 1;

Джалал-Абадская область – 5;

Баткенская область — 1.

Всего по стране уже 830 случаев заражения. При этом погибли 10 человек, и 575 выздоровели. О последних двух смертях минздрав сообщил 2 апреля — в Бишкеке в инфекционной больнице умерли жительница Джалал-Абадской области и заведующая отделением ЦСМ № 3. Это первая смерть медика от коронавируса, о которой сообщил Минздрав.

Если посмотреть статистику случаев заражения по стране, то лидерство по числу заражений у Бишкека. Минздрав объяснял это тем, что в Бишкеке очень много людей находится на обсервации после приезда в страну.