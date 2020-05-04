Минздрав сообщил, что за сутки было зафиксировано 9 случаев заражения медиков коронавирусной инфекцией. Всего за сутки зафиксировали 35 случаев заражения. По республике зафиксировано 216 случаев заражения COVID-19 среди медиков.

Бишкек — 6;

Джалал-Абадская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным минздрава, из стационаров выписано с выздоровлением 139 медработников.

Минздрав 2 апреля сообщил гибели первого медработника с COVID-19 — это была врач бишкекской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева.

Она руководила группой семейных врачей — вместе с ней в ее поликлинике заразились девять медработников. Кокумбаевой было 58 лет.

Всего по республике за время пандемии погибли 10 человек с положительным анализом на коронавирус.

По состоянию на 4 мая зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 575 пациентов.