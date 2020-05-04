Минздрав сообщил о заражении, что в стране всего 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников правоохранительных органов и силовых структур.

«10 человек были выписаны в удовлетворительном состоянии из Республиканской инфекционной больницы, еще 10 человек находятся на лечении в этой больнице. 3 апреля вечером поступили еще 7 сотрудников силовых структур на лечение», — сообщила начальник Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова.

Ранее минздрав сообщил о 12 правоохранителях, у которых обнаружили коронавирус. МВД отправило своих сотрудников в обсервацию потому, что они «работали на передовой».

При этом глава МВД Кашкар Джунушалиев сообщил в парламенте 30 апреля, что заразившимся милиционерам будут выплачены компенсации.

«После проведения расследования и выяснения обстоятельств заражения, на работе заразились или нет, будут выплачены компенсации. Размеры компенсаций прописаны в уставе», — сказал он.

По состоянию на 4 мая в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев COVID-19. При этом погибли 10 человек, и 575 выздоровели.