Полномочный представитель Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов сообщил, что с 4 мая введен запрет на въезд граждан в Чаткальский район.

«В связи с выявлением в Чаткальском районе 7 случаев заболевания коронавирусом работниками медицины и местного самоуправления проводится разъяснительная работа с местными жителями», — сообщил Мирзахмедов.

Ранее власти сообщили о запрете на выезд из Иссык-Кульской области — такое решение принял местный оперативный штаб.

«Жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости, только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий городов Каракол и Балыкчы», — сообщает республиканский штаб.

Для того, чтобы въехать в область, нужно будет предъявить справку об отрицательном результате анализа на коронавирус и пробыть в обсервации 14 дней.

На 4 мая в Кыргызстане уже 830 случаев заражения. Если количество зараженных по стране не пойдёт на спад, то власти могут продлить режим ЧП. Пока он действует до 10 мая включительно.

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