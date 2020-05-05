Оперативный штаб Иссык-Кульской области сообщил, что 5 мая из больницы в городе Балыкчы был вписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Всего на Иссык-Куле было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Все 10 человек выписаны и находятся на домашнем карантине.

Ранее оперативный штаб также сообщал, что введет ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область. Чиновники приняли решение с 4 мая впускать в область только тех граждан, у которых будет отрицательный анализ на коронавирус.

Однако первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что требовать справку на блокпостах об отсутствии COVID-19 у граждан излишне.

По данным на 5 мая, в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения COVID-19, 600 человек вылечились, 11 погибли.