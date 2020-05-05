Местные жители села Эмгек Талаа Нарынского района Нарынской области сообщили, что поймали изголодавшегося снежного барса, который спустился к людям в поисках еды. Хищника обнаружили во время поедания телёнка.

Ветеринары сразу приехали осмотреть барса, который был очень слаб и хромал на одну ногу.

«Кроме того, он слабо видит. По состоянию здоровья и возраста этот снежный барс уже самостоятельно не может охотиться и добывать себе пищу. Предположительно, это и стало причиной нападения на домашний скот», — сказали в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды.

Ветеринары приняли решение доставить хищника в реабилитационный центр НАБУ-Кыргызстан в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Пока это единственный реабилитационный центр для диких животных в стране.

В пресс-службе ГАООСиЛХ сообщили, что животное будет находится там под постоянным присмотром ветеринаров.

«Снежный барс почти восстановился и чувствует себя уже намного лучше, питается хорошо, а также находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Группа ветеринарных врачей из Бишкека проведет дополнительное полное обследование здоровья и состояние барса», — отмечают в госагентстве.

Снежные барсы уже не в первый раз в этом году спускаются с горных вершин к людям в поисках еды. Это уже как минимум второй изголодавшийся хищник, который в пожилом возрасте и с травмами тела нападает на скот в Нарынской области.

Хищницу по кличке Ак-Моор привезли в Бишкек 11 января из Нарынской области, где ее изголодавшуюся нашли местные чабаны. Барсиха хотела напасть на скот, но ей помешали собаки.

Из-за пожилого возраста и отсутствия клыков её было решено перевести в реабилитационный центр НАБУ-Кыргызстан, в который везут и нынешнего барса.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них около 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году,как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

В 2017 году правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.