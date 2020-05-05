Правительство продлило срок действия «зеленого коридора» для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Кыргызстана. Об этом 5 мая сообщил Республиканский штаб.

Согласно заявлению, иностранцы, которые сейчас находятся на территории Кыргызстана в визовом и безвизовом порядке, смогут выехать из страны до 1 июня без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания.

Такое решение было принято из-за продления режима чрезвычайного положения до 11 мая, а также из-за временного прекращения авиасообщения с другими странами и закрытия границ других государств.

При этом, как сообщили в Государственной регистрационной службе, иностранные граждане с истекшим сроком регистрации, смогут продлить ее после открытия Центров обслуживания населения и паспортных отделов, предварительно 21 мая.

Коронавирус в Кыргызстане

С 20 марта власти Кыргызстана прекратили регулярное международное авиасообщение в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Первые случаи выявления коронавирусной инфекции COVID-19 в Кыргызстане были зарегистрированы 18 марта. Тогда врачи обнаружили коронавирус у трех жителей Джалал-Абадской области, которые вернулись из малого хаджа 12 марта. За неделю они успели заразить своих родных и соседей.

Властям пришлось ввести режим ЧС по всей стране, а в Бишкеке и отдельных городах и районах режим ЧП. Сейчас помимо столицы он действует в Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области. Всего в Кыргызстане 843 случая заражения коронавирусной инфекцией.