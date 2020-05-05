Родственники экс-таможенника Эмилбека Кимсанова опубликовали в фейсбуке видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Они просят главу государства взять дело Кимсанова под личный контроль и обеспечить ему безопасность.

В своем обращении сестра Кимсанова — Элиза Кимсанова — рассказала, что «все, что происходит с ее братом, совершается по указу бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова».

«Сотрудник МВД нам говорит: “Общайтесь к Матраимову, он это дело решит”. Скажите, Сооронбай Шарипович, разве Раимбек Матраимов выше закона?» — вопрошает Кимсанова.

Кимсанова также сообщила, что «ее брата упекли в СИЗО из-за того, что он отказался работать против партии, на которую указал Матраимов, а также специально избили в камере».

«Когда мой брат сидел под домашним арестом, Раимбек Матраимов сказал, что “договорился с милицией”, направил его в город Ош. Когда мой брат доехал до Оша, Матраимов позвонил и поручил работать против одной многочисленной партии. В то время близились выборы в Ошский городский кенеш. Брат отказался. Услышав это, Матраимов посодействовал тому, чтобы брата посадили по приезду в Бишкек», — сказала Элиза Кимсанова.

«Постановления», опубликованные Кимсановой в фейсбуке

Помимо этого, Кимсанова опубликовала в фейсбуке «доказательства» того, что ее брат «незаконно содержится под стражей» и добавила, что сотрудники МВД игнорируют их. По словам Кимсановой, факты, которые она опубликовала, доказывают, что «дело против ее брата возбуждено по указанию Матраимова».

Кимсанова на своей странице в фейсбук опубликовала постановление следователя Главного управления внутренних дел Чуйской области Улукмана Асанбек уулу от 4 мая 2019 года. Согласно постановлению, уголовное дело в отношении Эмилбека Кимсанова и Тологона Рахманберди уулу было прекращено, а потерпевший Автандил Конгантиев отказался от показаний, которые ранее давал.

«25 февраля 2019 года состоялась очная ставка между потерпевшим Конгантиевым и Кимсановым. В ходе очной ставки Конгантиев дал показания, что ночью 28.12.2018 года, примерно в 01:30 часов, распивал спиртные напитки вместе с Кимсановым в ресторане “Версаль”. Он сообщил, что в тот день Киманов его не избивал, а между ними уже давно были недопонимания по работе и из-за этого он написал на Кимсанова заявление об избиении. Также он сообщил, что ранее дал показания против Кимсанова, так как на видеозаписи, показанной в ходе следствия, [нападавший] был похож на него, однако его избили незнакомые люди. Вдобавок он пробыл в больнице и многое не помнит, забыл», — написано в постановлении.

Также в постановлении написано, что «во время очной ставки между Конгантиевым и Кимсановым, последний заявил, что в тот день он упал, потому что был пьян. Кроме того, Кимсанов сказал, что не имеет ни к кому претензий и просит прощения у Конгантиева за необоснованные обвинения».

*28 декабря 2018 года был избит замначальник таможни «Северная» Автандил Конгантиев. Среди подозреваемых оказались экс-таможенник Эмилбек Кимсанов и боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу. Позднее Кимсанов сам оказался в больнице и написал заявление, что это Конгантиев избил его. Однако в итоге стороны отказались от претензий друг к другу.

Вторым постановлением следователя Асанбек уулу от 17 мая прошлого года дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».

«Если бы брат был преступником, я бы молчал»

Старший брат Эмилбека — Чынгыз Кимсанов — потребовал справедливого расследования в отношении его избитого в апреле в СИЗО младшего брата.

«Если бы мой брат убил кого-то, был преступником, я бы молчал. Уважаемые власть имущие, мы живем по законам, которые вы издали. Я хочу, чтобы закон для всех был одинаковым, прошу президента Сооронбая Шариповича и депутатов объективно и справедливо рассмотреть дело моего брата Эмилбека Кимсанова», — сказал Чынгыз Кимсанов в своем обращении.

По словам Гуляны Убалиевой, адвоката Эмилбека Кимсанова, Генеральная прокуратура сообщила, что инцидент с Кимсановым в СИЗО взят под контроль, а в Госслужбу исполнения наказаний было направлено письмо. Несмотря на это, Кимсанову до сих пор не назначили медицинскую экспертизу.

«До этого времени медэкпертиза не проведена. Почему-то в тот же момент ее тоже не провели. С того момента прошло много времени, его синяки уже исчезли», — говорит Убалиева.

Убалиева также добавила, что из-за карантина она не может встретиться с подзащитным и не знает о его состоянии.

«Кашкар Джунушалиев не сдерживает своих слов»

Помимо сестры и брата Эмилбека Кимсанова, к главе государства обратилось около 20 человек, которые назвались его родственниками. Один из них представился дядей Эмилбека и заявил, что Кимсанов был вынужден бежать в Россию «из-за гонений со стороны Раимбека Матраимова».

Женщина, назвавшая себя его сестрой, добавила, что жена Кимсанова сейчас живет в страхе, а у его матери резко ухудшилось здоровье. Также родственники экс-таможенника попросили президента поспособствовать принятию правильного решения по его делу.

«Когда мы обратились в первый раз, глава МВД Кашкар Джунушалиев позвал нас и сказал: “Эмилбек Кимсанов из наших ребят, все граждане Кыргызстана мне, как родные. Я приму его дело в свое ведение”. Но он не сдерживает своих слов. Решите, по возможности, вопрос в хорошую сторону», — сказала женщина.

Обращения жены и младшего брата Кимсанова

Одним из первых к президенту обратился младший брат Кимсанова — Эмирбек. Он рассказал, что его брат бежал в Россию из-за того, что не исполнил поручения Матраимова. Он сообщил, что после того как Эмилбек Кимсанов отказался «участвовать в коррупционных делах Раима», к нему стали поступать угрозы со стороны семьи Матраимовых.

Депутат Искендер Матраимов — старший брат бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова — сообщил, что против их семьи начали использовать криминальных элементов, а видеообращения назвал «очернением».

9 апреля 2020 года жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась за помощью к президенту. Она рассказала, что «один из влиятельных людей в Кыргызстане пугает их семью расправой» через милиционеров и спортсменов. Позднее Заворотняя опубликовала в соцсетях видео Кимсанова. В том видео Кимсанов рассказывает, что Раимбек Матраимов приказал привести к нему журналиста «Радио Азаттык» Али Токтакунова «живым или мертвым».

В свою очередь Искендер Матраимов парировал это заявления и сказал, что «Кимсанов ответит за свои слова перед Богом и законом». Кроме того он выразил мнение, что «перед выборами будут выходить еще более дивные сказки в жанре фантастики».

МВД сообщило «Азаттыку», что Кимсанов 10 апреля был на допросе вместе с адвокатом и не давал показаний по этому видео. Дело по угрозам в адрес журналиста не будет начато, пока Кимсанов или его жена не обратятся с заявлением.

Избиение Кимсанова

Бывший сотрудник Ошского областного управления таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан 20 февраля в Санкт-Петербурге и экстрадирован в Кыргызстан. Он обвиняется в избиении Автандила Конгантиева — сына экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что это дело было возбуждено и закрыто еще два года назад. Сейчас он содержится в СИЗО-1 Бишкека.

Его адвокат Гуляна Убалиева 11 апреля сообщила об избиении экс-таможенника. За день до этого она навестила Кимсанова и заметила гематомы на его теле. Сделанные фотографии позднее были опубликованы женой Кимсанова.

Также адвокат написала заявление в Генпрокуратуру и потребовала назначить судебно-медицинскую экспертизу. Пресс-секретарь ГСИН Самат Калыков опроверг информацию об избиении Кимсанова. Он считает, что фотография, опубликованная женой Кимсанова, старая. Также Калыков сообщил, что Кимсанов был удивлен этим и написал объяснительную, где указывает, что избиения не было.