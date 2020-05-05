За минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с подтвержденным СOVID-19. Мужчине было 69 лет и он лечился в республиканской клинической инфекционной больнице.

Минздрав сообщил, что мужчина также страдал сахарным диабетом.

«У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность третьей степени, отек головного мозга. Пациент помимо этого страдал сахарным диабетом и получал инсулин», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Число умерших от коронавируса в Кыргызстане достигло 11 человек. Среди них зафиксирована смерть одной из медработниц Кыргызстана.

Женщина работала в бишкекской ЦСМ № 3. Ей было всего 58 лет

Всего среди медиков по республике зафиксировано уже 217 случаев заражения COVID-19.

По состоянию на 5 мая зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 600 пациентов.