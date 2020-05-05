По его словам, в лаборатории также проводится платное тестирование для корпоративных клиентов, к примеру, для горнорудных компаний.

«Из-за их заинтересованности мы этот проект расширили. Мы планируем сделать 90% тестов — бесплатно, и примерно 10% на платной основе. Те компании, которые хотят удостовериться, что их сотрудники не инфицированы, обращаются к нам, и мы на договорной основе проводим тестирование их сотрудников», — сказал Лыжин.

Лыжин подчеркивает, что сейчас лаборатория не проводит тесты для частных лиц, и он не понимает, почему минздрав заявляет о том, что все желающие могут пройти платный тест.

«Если к нам придут пациенты, мы им скажем, что не делаем эти тесты. Другое дело, если мы заключим договор о корпоративном обслуживании какой-либо компании, то мы им проведем тестирование. Сейчас мы не принимаем в нашей лаборатории пациентов, которые приходят с целью сдать тест на коронавирус», — сказал директор сети.

По словам Лыжина, сейчас себестоимость теста — 2171 сом, но цены на расходные материалы постоянно растут, поэтому и стоимость анализа может измениться.

Сеть «Лабораторий Бонецкого» собирает деньги на покупку тестов и сейчас может сделать более трех тысяч бесплатных тестов за счет пожертвований от меценатов.

По состоянию на 5 мая в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом. При этом, 11 человек погибли, а 600 человек вылечились и выписались из больниц.

Власти некоторых территорий хотят вводят ограничения для въезда и планируют ввести следующее правило: любой въезжающий должен предоставить отрицательный анализ на коронавирус.