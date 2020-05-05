Минздрав 22 апреля официально объявил о начале работы новой лаборатории на базе государственной, в которой любой желающий мог бы сдать анализы на коронавирус. В ведомстве даже озвучили сумму и рассказали, каким образом будет проходить тестирование. Однако в самой лаборатории отрицают возможность приёма анализов на коронавирус для граждан. Разбираемся, что происходит.
Что говорят в минздраве о тестировании частных лиц?
Нурболот Усенбаев Заминистра здравоохранения Кыргызстана
На брифингах в доме правительства замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев не раз говорил, что каждый желающий сможет сдать анализы на коронавирус в сети «Лаборатория Бонецкого».
«Сегодня лаборатория, организованная сетью «Лаборатория Бонецкого» совместно с государственной лабораторией, приступает к работе. Можно обратиться туда лично и пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Анализы берут изо рта и из носа. И это будет стоить не менее двух тысяч сом», — говорил он.
Однако сейчас в минздраве говорят, что на данный момент в лаборатории проводится бесплатное тестирование медработников и сотрудников силовых структур по городу Бишкек. Поэтому частные лица пока не могут сдать анализы на COVID-19.
«На сегодняшний день эта лаборатория пока занята потребностями минздрава. Она работает вкупе с гослабораторией. Задача — разгрузить гослабораторию и проверять группы риска, которые связаны с больными. Уже потом, когда всё уложится, мы уже можем начать проверять тех, кто просто изъявил желание провериться на наличие коронавирусной инфекции», — заявил в интервью «Клоопу» замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Что отвечают в лаборатории Бонецкого?
Артём Лыжин
Директор сети «Лаборатория Бонецкого»
Директор сети «Лаборатория Бонецкого» Артем Лыжин подтвердил в интервью «Клоопу», что сейчас их лаборатория бесплатно делает анализы для людей, которые, по мнению минздрава, входят в группу высокой опасности.
«Мы каждый день получаем списки от минздрава, в которых указаны те, кто трудится на передовой. В первую очередь, это врачи, сотрудники правоохранительных органов. На прошлой неделе сотрудники комендатуры Бишкека прошли тестирование. На этой неделе, мы проведём тестирование у сотрудников ЦСМ №11. Списков становится с каждым днем все больше. Таким образом мы оказываем услуги по тестированию для уязвимых слоёв населения на бесплатной основе», — заявил он.
По его словам, в лаборатории также проводится платное тестирование для корпоративных клиентов, к примеру, для горнорудных компаний.
«Из-за их заинтересованности мы этот проект расширили. Мы планируем сделать 90% тестов — бесплатно, и примерно 10% на платной основе. Те компании, которые хотят удостовериться, что их сотрудники не инфицированы, обращаются к нам, и мы на договорной основе проводим тестирование их сотрудников», — сказал Лыжин.
Лыжин подчеркивает, что сейчас лаборатория не проводит тесты для частных лиц, и он не понимает, почему минздрав заявляет о том, что все желающие могут пройти платный тест.
«Если к нам придут пациенты, мы им скажем, что не делаем эти тесты. Другое дело, если мы заключим договор о корпоративном обслуживании какой-либо компании, то мы им проведем тестирование. Сейчас мы не принимаем в нашей лаборатории пациентов, которые приходят с целью сдать тест на коронавирус», — сказал директор сети.
По словам Лыжина, сейчас себестоимость теста — 2171 сом, но цены на расходные материалы постоянно растут, поэтому и стоимость анализа может измениться.
Сеть «Лабораторий Бонецкого» собирает деньги на покупку тестов и сейчас может сделать более трех тысяч бесплатных тестов за счет пожертвований от меценатов.
По состоянию на 5 мая в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом. При этом, 11 человек погибли, а 600 человек вылечились и выписались из больниц.
Власти некоторых территорий хотят вводят ограничения для въезда и планируют ввести следующее правило: любой въезжающий должен предоставить отрицательный анализ на коронавирус.
Соавтор: Александра Титова.
Редактор: Анна Капушенко