Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 5 мая сообщил, что ослабление режима ЧП привело к тому, что люди стали больше контактировать друг с другом. Это может привести к росту числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Сейчас ввели ослабление режима ЧП. Я думаю, что мы должны пересмотреть это решение, так как при малейшем послаблении многие граждане выходят на улицу и нарушают требования чрезвычайного положения. […] Надо сократить число контактов, соблюдать пространственную дистанцию. Если не соблюдать, то мы будем вынуждены вводить жесткий контроль», — сказал Усенбаев.

По его словам, эпидемиологическая ситуация сейчас стабилизировалась. «С самого начала нам удалось избежать высокого пика заболеваемости. Эпидемиологическая кривая в режиме паузы, количество за последние дни не превышает 30 случаев. Эта тенденция будет сохраняться в ближайшие дни, и мы должны уйти на постепенное снижение числа случаев до стабилизации ситуации», — заявил он.

Однако он добавил, что ситуацию удается удержать под контролем, потому что практически все зараженные — это контактные лица.

«Мы очерчиваем весь круг контактных лиц, потом проводим с ними лабораторные исследования, осматриваем, помещаем под домашний карантин. Среди них находим новые случаи. Эта ситуация контролируемая, поэтому не наблюдается большого всплеска заболеваемости», — сказал он.

Но он считает, что, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, то ситуация ухудшится.

«Сейчас наблюдается очень интенсивное движение, усиливаются контакты среди населения. Я хотел бы предупредить, что мы должны резко ограничить контакты друг с другом. Каждый должен позаботиться о том, чтобы случайно не заразиться этим вирусом. Если население исключит какие-то возможности заражения на улице, или в местах, где происходит скопление людей, тогда этот процесс будет и дальше под контролем. Мы быстро сможем справиться с этой ситуацией и выявим всех, кто заразился и пролечим их», — сказал Усенбаев.

Власти начали вводить послабления с 1 мая. Они подготовили поэтапный план возобновления экономической деятельности и прописали строгие эпидемиологические правила для компаний, которые возобновят свою работу. Однако уже 4 мая комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что службы такси и парикмахеры, которые начали свою работу с 1 мая, не соблюдают санитарные нормы.

По состоянию на 5 мая в стране зафиксировано 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией, погибли 11 человек с COVID-19. При этом выздоровели 600 пациентов.