Нурдин Жолдошбеков, помощник депутата Каныбека Иманалиева опубликовал пост в фейсбуке, где заявил, что глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев лично извинился перед парламентарием за слова своего пресс-секретаря. Ранее Адилет Султаналиев, пресс-секретарь премьера, обвинил депутата в незнании экономики Кыргызстана.

По словам Жолдошбекова, 4 мая Абылгазиев лично позвонил Иманалиеву и сообщил, что его пресс-секретарь сделал подобное заявления без согласования с ним.

Со своей стороны, Иманалиев ответил, что относится к этому с пониманием. Он отметил, что необходимо рассмотреть все предложения по экономическим вопросам.

«Как говорится, «Не бывает языка не ошибающегося”. Без сомнения, чиновники извлекут урок из этой истории», — написал помощник депутата.

Журналисты издания Kaktus Media сообщили, что депутат подтвердил им слова своего помощника.

Крокодиловый скандал

Депутат Каныбек Иманалиев 30 апреля на заседании парламента раскритиковал правительство за копирование постановления о возобновлении деятельности во время режима ЧП у соседнего Казахстана.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев 1 мая уличил депутата в незнании экономики Кыргызстана и использовал в качестве аргумента старую цитату Иманалиева про крокодилов в реке Нарын, которая стала мемом в интернете.

«Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком», — считает Султаналиев.

В ответ на это пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу заявил, что пресс-секретарь премьера Абылгазиева Адилет Султаналиев унизил достоинство депутата Иманалиева.

В результате аппарат правительства сообщил, что по отношению к пресс-секретарю премьер-министра «примут меры дисциплинарного характера».

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