Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского штаба, что нужно изменить решения полномочных представительств правительства о запретах на въезды в области.

«Самостоятельно принятые решения полпредов правительства о запрете въезда в область и требования соответствующей справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить», — заявил Кубатбек Боронов.

По словам Боронова, на санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами. «Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишне, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий», — говорится в сообщении штаба.

Об этом же на брифинге 5 мая говорил и замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По его словам, введенные ограничения должны быть пересмотрены, так как они не соответствуют алгоритму Минздрава.

«Введенные в Иссык-Кульской области ограничения нужно будет пересмотреть. Штаб Иссык-Кульской области рассмотрит этот вопрос», — сказал он.

Оперативный штаб Иссык-Кульской области принял решение, что с 4 мая граждане при въезде в область должны будут иметь справку о прохождении теста на наличие коронавируса, а также пробыть в обсервации 14 дней.

Похожий алгоритм озвучивался и вице-мэром Бишкека Татьяной Кузнецовой. По ее словам, если после 10 мая не будет продлен режим ЧП, на блокпостах при въезде в город будут требовать справку о прохождении теста на коронавирус.

Пока ни одна лаборатория в Кыргызстане не проводит тестирование для частных лиц. Лаборатория Бонецкого проводит бесплатные тесты для медработников и милиционеров.

По состоянию на 5 мая в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом. При этом, 11 человек погибли, а 600 человек вылечились и выписались из больниц.