Минздрав сообщил, что за сутки был зафиксирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией среди медработников. Ей оказалась медсестра из Нарынской области.

Всего среди медиков по республике зафиксировано 217 случаев заражения COVID-19.

По данным минздрава, из стационаров выписано с выздоровлением 150 медработников.

Минздрав 2 апреля сообщил гибели первого медработника с COVID-19 — это была врач бишкекской ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева. Это первый случай смерти среди медиков зараженных коронавирусом.

Она руководила группой семейных врачей — вместе с ней в ее поликлинике заразились девять медработников. Кокумбаевой было 58 лет.

Всего по республике за время пандемии погибли 11 человек с положительным анализом на коронавирус.

По состоянию на 5 мая зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 600 пациентов.