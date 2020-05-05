Фото: УВД Ошской области.

Милиционер, который рассказал, что сотрудникам поста у села Благовещенка Сузакского района Джалал-Абадской области не выдали защитную спецодежду, уволен. Эту информацию «Клоопу» подтвердил сотрудник пресс-центра комендатуры города Джалал-Абад Нурдин Жээнтаев.

Что произошло?

Милиционер снял видео с поста, и рассказал, что им не выдали спецодежду, а вместо трехразового питания их кормят только один раз в день. Однако милиционер в своём интервью «Турмуш» сообщил, что не собирался распространять это видео. Он хотел отправить его Мухтару Исмаилову — ветерану милиции, который связался с ним и спрашивал про их положение. После этого видео распространилось по соцсетям.

«Мы дежурили днем и ночью. Иногда днем, иногда ночью. Каждый день нам выдают по одной одноразовой маске, паре перчаток и антисептик. Один раз в день дают еду. Защитную форму не выдали. […] В один день мне позвонил дядя (ветеран милиции Мухтар Исмаилов). Он спросил про наше положение, я рассказал, снял на видео и отправил ему. Я не распространял видео специально», — сказал сотрудник.

Как рассказывает милиционер, спустя 3 дня после того как он снял видео, его вызвали в УВД Джалал-Абадской области. Там он узнал, что началось внутреннее расследование и его уволили. Он написал, что не согласен с результатами расследования, однако копию заключения получить не смог. Также он заявил, что, если результаты расследования не будут пересмотрены, он готов обратиться в суд.

В свою очередь Мухтар Исмаилов, которому было отправлено это видео, рассказал, что он связывается с сотрудниками как ветеран милиции и узнает, всем ли их обеспечивают. По словам Исмаилова, еще ни один сотрудник милиции не сказал, что их обеспечивают защитными костюмами в достаточном количестве.

«Не выдавать защитную форму сотрудникам — это предательство. У него и в мыслях не было распространять это, ему и не снилось, что всё так обернётся. Кто бы не опубликовал — это его дело, теперь все об этом знают. […] В своих интервью [руководство] отмазывается тем, что говорит: “Информация не соответствует действительности”. Руководители милиции во главе с комендантом убрали его с должности, чтобы потом говорить: “Видите? Если перейдете черту, с вами будет тоже самое”. Я это понимаю, как репрессию!» — заявил он.

«Сведения, озвученные в видео, не соответствуют действительности»

В комендатуре сообщили, что информация, озвученная в видео, не соответствует действительности, а съемка была «чьим-то заказом».

«Видео было снято, когда происходила смена постовых. Более того, видео смонтировано, состоит из двух частей. Все это было выяснено во время служебного расследования. Сотрудник ошибся, поверил неправильной информации, которую ему специально рассказали, и снял видео с комментариями», — сказал Нурдин Жээнтаев.

Жээнтаев рассказал, что этот сотрудник проходил службу в ночное время и, так как его смена приходилась на комендантский час, он почти не контактировал с гражданами. Поэтому, по словам Жээнтаева, не было необходимости надевать защитные костюмы. Однако, в то же время, сотрудники обязаны носить маски и перчатки. Также пресс-секретарь добавил, что трехразовое питание выдается тем сотрудникам, которые несут службу круглые сутки.

«В ходе служебного расследования выяснено, что сержант милиции нарушил ряд законов, приказы МВД, а также положения Дисциплинарного устава правоохранительных органов, вследствие чего он был освобожден от занимаемой должности в личной роте патрульной службы», — сообщил он.

Первые три случая коронавирусной инфекции в Кыргызстане были зарегистрированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Вирус обнаружили у трех граждан, прибывших из Саудовской Аравии. В тот же день в селе Благовещенка и в соседних Орто Азия (Средняя Азия) и Бостон был введен карантин и установлены блокпосты.

В Сузакском районе до 5 мая было зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19, при этом 89 пациентов вылечились и выписаны из больницы. Всего в Кыргызстане по состоянию на 5 мая было зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом, у 27 милиционеров диагностирован COVID-19.