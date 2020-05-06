Он подчеркнул, что врачи Кыргызстана каждый день выявляют всё новые случаи заражения COVID-19, а это значит, что риски заражения очень высоки. Тем более, что по числу заражённых в стране, Бишкек вышел на первое место. На 6 мая в столице уже 255 случаев заражения COVID-19.

«Поэтому установят эти блокпосты и будут требовать справки. Это форма ограничения. Если человек не обследован — большой риск его пропускать через блокпост. Есть категории людей, у которых есть справки, а остальные люди, я имею ввиду обычных граждан, они же могут приезжать [в Бишкек] просто погулять по парку», — говорит Усенбаев.

Что касается медработников, Усенбаев сказал, что они должны были быть обследованы и иметь на руках справки об осмотре и отрицательных анализах на COVID-19.

«Если это медработники,особенно из группы риска, то кто обследован, у них на руках есть все эти справки. На блокпостах также проходят водители большегрузных автомобилей. У них тоже есть справка, что они прошли экспресс-тестирование и у них есть доступ на проезд», — отметил замминистра.

Аналогичные ограничения на Иссык-Куле не нужны

При этом, Усенбаев 5 мая на брифинге заявил, что нужно пересмотреть аналогичные ограничения, введенные в Иссык-Кульской области, так как они не соответствуют алгоритму Минздрава. Позже, в этот же день первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что «требование справки на блокпостах об отсутствии COVID-19 у граждан — излишне».

Оперативный штаб Иссык-Кульской области принял решение, что с 4 мая граждане при въезде в область должны будут иметь справку о прохождении теста на наличие коронавируса, а также пробыть в обсервации 14 дней.

В итоге уже 6 мая полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву объявили замечание за это решение.

«Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий», — говорится в сообщении штаба.

Может ли любой желающий сдать анализ на коронавирус?

Запрет на въезд в Бишкек без справки может привести к проблемам для простых граждан, так как сейчас нигде нельзя пройти тест на коронавирус. В лабораториях пока делают анализы только для тех людей, которые входят в группу риска — это медики, контактирующие с зараженными и сотрудники правоохранительных органов. Тестирование для них проводится бесплатно.

Но если вы владелец крупной компании и хотите проверить свой персонал на коронавирусную инфекцию, то можно обратиться в сеть «Лаборатория Бонецкого», которая работает вкупе с государственной лабораторией.

Их задачей является снижение нагрузки на гослабораторию, но с недавнего времени они стали принимать и корпоративных клиентов.

«Из-за их заинтересованности мы этот проект расширили. Те компании, которые хотят удостовериться, что их сотрудники не инфицированы, обращаются к нам, и мы на договорной основе проводим тестирование их сотрудников», — говорит директор сети «Лаборатория Бонецкого» Артем Лыжин.

По его словам, сейчас себестоимость теста — 2171 сом, но цены на расходные материалы постоянно растут, поэтому и стоимость анализа может измениться.

По состоянию на 6 мая в Кыргызстане зарегистрирован 871 случай заражения коронавирусом. При этом, 12 человек погибли, а 614 человек вылечились и выписались из больниц.