В тот же день, после клятвы депутата, пользовать фейсбука Сыймык Жапыкеев, который представился бывшим работником прокуратуры, перечислил несколько политиков, которые, по его мнению, заработали свое состояние сомнительным путем. Среди перечисленных был и депутат Жумалиев, чьи предприятия Жапыкеев потребовал проверить.



«Жумалиев зарегистрировал четыре объекта, стоимостью в миллионы сомов, на моего зятя. […] Ему оформили заводы, фабрики, земли, которые стоят миллионы. По этому поводу я напишу заявление, будем разбираться во всем. Друзья, мы должны посадить Жумалиева, создадим комиссию. Жумалиев [говорит, что] “Таатан” принадлежит его племяннику. […] Он открыл “Насаат ТВ”, там всегда идут концерты», — заявил Жапыкеев.

Стройкомпании, кабельное телевидение и школа имени самого себя

Поклявшийся депутат Жумалиев в декабре прошлого года стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Деклоратор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 33 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

Согласно закону «О статусе депутата», парламентарии не могут одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Годы, которые Жумалиев упоминает в своей клятве, относятся к периоду, когда он занимал высокие государственные посты. С 2005 по 2015 годы был перерыв, когда он занимался научной деятельностью в Национальной академии наук. В 2015 году Жумалиев был избран депутатом парламента шестого созыва.

По данным журналистов, в период работы на госслужбе он успел открыть 11 фирм из 33-х, восемь из которых – уже будучи депутатом парламента.

В числе бизнеса депутата больше всего компаний, которые зарегистрированы в базе данных Минюста как «школы, колледжи, университеты» частной формы собственности – треть от всех фирм занимается образовательной деятельностью. В том числе в 2016 году, уже будучи депутатом, Жумалиев открыл Физико-математическую школу-лицей имени себя самого.

Еще порядка семи компаний занимаются индивидуальным жилищным строительством и смежной деятельностью. Также у парламентария есть микрокредитная компания, кабельное телевидение, бумажная фабрика и многое другое.

Порядка 12 компаний зарегистрированы по адресу, где, согласно открытым данным Налоговой, прописан сам депутат. Но еще шесть компаний числятся по адресу Анкара 1/17, который на самом деле является адресом Международного медицинского университета.

Издание Economist.kg также опубликовало карточки с информацией о каждой из 33 фирм. Подробнее их изучить можно по ссылке.