Предложение Жээнчороева на 1:24:24

С предложением отправить правительство в отставку выступил депутат Мирлан Жээнчороев. Политик недоволен снижением компенсаций зараженным медикам — им обещали 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион их семье в случае смерти медработника, но в итоге утвердили суммы вдвое меньше.

«Это чистый обман. Если правительство не может выполнить свои обязательства, то должно уйти в отставку или все объяснить и попросить прощения», — говорит депутат.

Что с компенсациями?

Первоначально власти сообщали о компенсациях в 200 тысяч и миллион — но потом решили утвердить сумму. Депутаты в середине апреля инициировали законопроект, по которому семьям погибших врачей должны выплачивать сумму в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности. Но на конец апреля кабинет министров так и не утвердил его — на это жаловалась депутатка Никитенко.

29 апреля Минздрав сообщил, что все еще не выплатил компенсации медикам, у которых обнаружили коронавирус. Случаи заражения изучала комиссия, которая должна была решить, кому выплачивать деньги, а кому не выплачивать — мол, медики могли неправильно использовать средства защиты, хотя медработники не раз жаловались на их нехватку.

2 мая от коронавируса умерла первая медработница — врач бишкекской поликлиники Жузумкан Кокумбаева. Принося соболезнования Минздрав сообщил, что семье погибшей выплатят компенсацию в миллион сомов.

Но уже 4 мая Минздрав сообщил о сниженных вдвое компенсациях. Представитель Минздрава Азамат Жумакеев сказал, что заразившимся медикам выплатят не менее 100 тысяч, а семьям погибших — 500 тысяч сомов.