В редакцию «Клоопа» отправили видео, где несколько мужчин избивают таксиста. Инцидент произошел в Араванском районе Ошской области.

Избивающие мужчины спрашивают у потерпевшего о том, зачем он приехал в село Чек-Абад, и, почему он вез в машине женщину, которая проживает в этом селе. Водитель ответил, что эта женщина попросила отвезти ее в больницу.

Мужчине продолжительное время задавали вопросы, а затем обвинили в половом контакте с привезенной женщиной. Ее муж находится в России на заработках. Сам пострадавший отрицает все обвинения мужчин.

«Сказал, что боюсь заезжать на ее улицу. Сказал, чтобы она тут высадилась. После этого спросил: “Нет ли никого на ее улице?” Я знаю, что вы здесь стоите, узнал вас. Меня тоже вы знаете, и брата тоже знаете», — попытался объясниться пострадавший мужчина.

Избивающие мужчины заявили таксисту, что, если он еще раз приедет в село, то они «отрежут ему половой орган и убьют». Потерпевший просил прощения со слезами на глазах.

Пресс-секретарь МВД по Ошской области Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что это случай произошел 2 мая. По его словам, пострадавший в тот же день написал заявление в РОВД Аравана. По этому делу было задержано четыре человека, и сейчас они допрашиваются.

«Мужчина отвез женщину в качестве таксиста, а друзья ее мужа избили его со словами: “Почему ты возишь ее?” Оказывается, у потерпевшего не было никаких плохих мыслей. Снятое видео тоже приложено к делу», — сказал Аширбаев.

Пострадавший проходит судебно-медицинскую экспертизу. Аширбаев сообщил, что пострадавший в «хорошем» состоянии, но отметил, что у него на теле есть синяки.

Дело зарегистрировано по статье «Хулиганство» и начато досудебное производство.

Не первый случай

Два года назад в Узгенском районе Ошской области парень проводил свою знакомую девушку в соседнее село. Односельчане этой девушки избили парня, а девушке связали ноги. Они угрожали девушке тем, что будут тащить ее по селу со связанными ногами.

Затем парни привезли 17-летнюю девушку к ней домой. Они угрожали «раздеть ее догола, привязать к столбу, снять на видео», а потом выложить его в YouTube, если она расскажет обо всем милиции.

Через несколько дней после инцидента к девушке пришел её знакомый — 31 летний односельчанин Ахмадулло Абдыкадыров. Он хотел узнать, как она чувствует себя. Как только девушка вышла из дома, вокруг собралась толпа парней. Кто-то из них внезапно ударил Абдукадырова камнем по голове. После этого Абдыкадыров скончался в больнице.

После произошедшего милиция возбудила дело по статьям «Хулиганство» и «Нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом». Тогда задержали 15 человек.

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