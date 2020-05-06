Зараженным медикам и семьям погибших от СOVID-19 медработников все-таки выплатят прежние компенсации — в 200 тысяч и миллион сомов.

Именно эту сумму власти изначально обещали медикам, но 4 мая сообщили об утвержденных компенсациях в два раза меньше.

Это привело к критике правительства, а депутат Мирлан Жээнчороев на заседании парламента 6 мая потребовал объяснений или отставки кабинета министров.

После выступления Жээнчороева на сайте правительства появилась информация о том, что премьер Мухаммедкалый Абылгазиев выделил на компенсации 50 миллионов сомов. В той же статье в разделе компенсаций были вписаны прежние суммы в 200 тысяч зараженным медикам и миллион сомов для семей погибших медработников.

Но компенсации выплатят только после служебного расследования, которое должна провести служебная комиссия — о ней несколько раз в течение месяца объявляли Минздрав и разные вице-премьеры. Казалось, что комиссия уже образована — но на сайте правительства написано, что она будет образована и соответственно, пока ее нет. В пресс-службе Минздрава нам не смогли уточнить, есть ли уже комиссия по компенсациям.

На 6 мая среди медиков зафиксировано 221 случай заражения, в том числе одна смерть — умерла врач бишкекской поликлиники №3 Жузумкан Кокумбаева. 154 медработника выздоровели.