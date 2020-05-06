Санитарный врач Псковской области России Александр Нестерук на брифинге 5 мая сообщил, что в регионе 40 приезжих с коронавирусом — и 38 из них граждане Кыргызстана. На том же брифинге другая чиновница сообщила, что зараженных кыргызстанцев 39. Они госпитализированы и получают лечение.

Кыргызстанцы прибыли из Москвы в псковский город Новосокольники примерно 22 апреля — 41 человек, они должны были строить инфекционную больницу. Об этом сообщал губернатор области Михаил Ведерников.

Из них у 16 обнаружили коронавирус и госпитализировали — таким образом, число зараженных кыргызстанцев к 5 маю выросло вдвое.

Депутаты Новосокольников требовали провести расследование из-за того, что оставшихся строителей не отправили в обсервацию, а оставили в местных общежитиях и они контактировали с жителями города.

«Почему такое количество рабочих из Москвы, из центра эпидемии, привезли к нам без паспортов здоровья? Их должны были проверять на всех постах во всех районах. И у нас до приезда рабочих не было ни одного случая коронавируса», — говорила депутатка Ирина Ершова.

Вспышку коронавируса в Новосокольниках депутаты связывают именно с приездом строителей.