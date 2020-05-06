Гражданский союз «За реформы и результат» провёл онлайн-анкетирование среди кыргызстанцев о получении пропусков для передвижения по городу в режимах ЧП и ЧС. В опросе приняли участие 267 человек, 20% из которых заявили о коррупции при получении пропуска.

Как сообщают в союзе, отдельные респонденты даже жаловались на выдачу пропусков комендатурой только «по знакомству». То есть, если у вас нет близкого родственника или друга в комендатуре, то получить пропуск будет намного сложнее.

«Дважды отказали онлайн, пришлось подключать знакомства и идти лично в комендатуру. Без знакомств пропуск практически нельзя получить. До нашего получения поймали одного сотрудника МВД за продажей. Нам тоже ранее называли цену в 200-300 долларов» — пожаловался союзу респондент из Бишкека.

В союзе отмечают, что комендатура чаще отказывала тем, кто пытался получить пропуск онлайн, нежели тем, кто обращался туда лично.

Сравнение ответов тех, кто лично подавал документы в комендатуру и тех, кто пользовался онлайн платформой. График: Гражданский союз «За реформы и результат»

Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов — 38% — запрашивали пропуск из-за служебной необходимости. По личным причинам за пропуском обращались только 8%.

Но даже работники аптек и других важных сфер деятельности получали отказы от комендатуры, иногда без объяснения причин.

«Мне ответили, что [в пропуске] для меня нет необходимости, хотя все аптеки должны работать», — рассказывает в опросе сотрудница бишкекской аптеки.

По данным союза, 43% из опрошенных кыргызстанцев получили отказ.

«Работаю в суде, руководство требует выхода на работу. Даже письмо было направлено коменданту, что суды в городе будут работать и необходимо пропускать работников. Электронный пропуск запрашивал со всеми необходимыми документами, отказали в выдаче, а на блокпостах не пропускают без него», — заявил один респондент из Чуйской области.

График: Гражданский союз «За реформы и результат»

«Система выдачи специальных пропусков показала слабую эффективность, коррупциогенность и отсутствие полноценной обратной связи причин отказа», — делают вывод в Гражданском союзе.

Они отмечают, что с введением режима ЧП во многих городах и районах страны силовые структуры начали злоупотреблять своими полномочиями, что привело к коррупции и нарушению прав человека.

Незаконная продажа пропусков

В начале апреля ГКНБ сообщил о задержании сотрудника милиции «с поличным при получении взятки». СМИ писали, что за выдачу пропуска, милиционер требовал 200 долларов США.

О фактах коррупции в комендатуре Бишкека сообщали не только граждане и правозащитники, но и парламентарии. Однако глава правительства называл всё это «слухами»

В конце того же месяца, комендатура Бишкека заявила, что журналист одного из отечественных телеканалов помог им найти мужчину, который продавал поддельные спецпропуска по 1500 сомов.

С начала введения режима ЧП в Бишкеке а также во многих крупных городах и районах страны власти каждый раз вводят новые ограничения. Так они ввели систему пропусков для водителей автомобилей. С тех пор, каждый водитель, который желает выехать по какой-либо причине из дома, должен иметь при себе пропуск — это документ, который официально разрешает вам передвигаться по городу в дневное или ночное время.

Соавтор: Мундузбек Калыков.

Заглавное фото: Комендатура Бишкека.