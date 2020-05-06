Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил замечание полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Акылбеку Осмоналиеву за несогласованно принятые решения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе сообщили, что решение штаба Иссык-Кульской области о предъявлении гражданами при въезде в область справки об отсутствии COVID-19 не соответствуют рекомендациям Республиканского оперативного штаба и утвержденному минздравом алгоритму действий.

«Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан при въезде в области, города, районы и другие населенные пункты неприемлемо, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий», — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 6 мая на заседании Республиканского штаба сообщил, что требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан — излишне.

«Самостоятельно принятые решения полпредов правительства о запрете въезда в область и требования соответствующей справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить», — заявил Боронов.

Оперативный штаб Иссык-Кульской области принял решение, что с 4 мая граждане при въезде в область должны будут иметь справку о прохождении теста на наличие коронавируса, а также пробыть в обсервации 14 дней.

Похожий алгоритм озвучивался и вице-мэром Бишкека Татьяной Кузнецовой. По ее словам, если после 10 мая не будет продлен режим ЧП, на блокпостах при въезде в город будут требовать справку о прохождении теста на коронавирус.

Сейчас частные лица не имеют возможности сдать анализ на коронавирус даже за деньги.

По состоянию на 6 мая в Кыргызстане зарегистрирован 871 случай заражения коронавирусной инфекцией, 614 человек считаются выздоровевшими.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 12 человек.