Сегодня наша редакция нашла несоответствия в карте Республиканского штаба на сайте covid.kg. В некоторых городах и областях выздоровевших больше, чем зараженных.

Например, в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявили 93 зараженных, а выздоровели при этом 94 человека. Тоже самое произошло с городом Ош, где заболели 113 человек, а выздоровели 117.

В пресс-службе штаба сказали «Клоопу», что они точно не знают, почему выздоровевших больше, чем заболевших и разбираются в этом.

Они уточнили, что используют одни и те же данные с минздравом, которые тот, в свою очередь, получает из центра электронного здравоохранения. По словам Мээрим Искаковой, пресс-секретаря штаба, эти данные поступают из стационаров. Она предполагает, что, возможно, один и тот же человек был выявлен в одном месте, а потом переведен и вылечен в другом.

В пресс-службе минздрава подтвердили, что их данные верны и ошибки в них нет.

Есть еще один момент, которые мы заметили: на первый взгляд, данные Минздрава и covid.kg разнятся. Если посмотреть на сайт Минздрава, то в Сузакском районе зарегистрировано 85 случаев коронавируса, а карта covid.kg при этом показывает — 93.

Здесь IT-сотрудниками Штаба допущена географическая ошибка: Джалал-Абадская область состоит из 8 районов и 6 городов. Как вы видите, на карте covid.kg в Джалал-Абадской области города не обозначены отдельно, как это должно быть. Минздрав же при этом предоставляет отдельно данные по городам, например в Джалал-Абаде заразились 8 человек.

Covid.kg включили восьмерых человек из города Джалал-Абад в Сузакский район, отсюда цифра 93 (85+8), что географически, конечно, неправильно.

Тоже самое произошло с Ноокенским районом, где зараженных, по данным Минздрава, сейчас нет, но, согласно covid.kg, их там два человека. Дело в том, что эти двое из города Майлуу-Суу, как это и обозначено на сайте Минздрава. В то время, как сотрудники штаба отнесли город Майлуу-Суу в Ноокенский район.