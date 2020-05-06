МИД сообщил, что в Кыргызстан возвращаются «приблизительно 550 человек» (СМИ сообщают о 519), которые во время пандемии застряли в Соль-Илецке в Оренбургской области России.

Их рассадили по 10 автобусам — они в сопровождении сотрудников казахской дорожной полиции направились в сторону Кыргызстана. МИД сообщил, что они въехали на территорию Казахстана 5 мая.

«Предоставленный транзитный коридор для передвижения автобусов является разовой акцией казахстанской стороны для ограниченного числа граждан Кыргызской Республики, находящихся в г. Соль-Илецке», — сообщает МИД.

Кыргызстанцы не могли вернуться на родину с марта — а в начале апреля даже записали видеобращение к властям Кыргызстана с просьбой помочь им вернуться домой.

СМИ Оренбурга пишут, что кыргызстанцы были вынуждены оставить в России свои автомобили — за ними они смогут вернуться, когда откроются границы. 70 человек остались со своими автомобилями. Для автомобилей предоставили бесплатную стоянку.

Также они сообщают о еще 300 кыргызстанцах в Бузулуке, которые также ждут возвращения на родину. Ту же информацию сообщили и некоторые кыргызские СМИ, ссылаясь на посольство Кыргызстана в России.