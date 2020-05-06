Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала 15 тысяч экспресс-тестов, которые передал минздраву благотворительный фондом семьи Матраимовых «Исмаил ата».

Руководитель представительства ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова заявила об этом изданию «ПолитКлиника».

Журналисты «Клоопа» 3 апреля опубликовали материал про экспресс-тесты, купленные фондом «Исмаил ата» — в нем сообщалось о том, что тесты могут быть сомнительного качества. Через некоторое время семья Матраимовых прислала на электронную почту редакции «Клоопа» скриншот письма от минздрава, которое было адресовано депутату Искендеру Матраимову.

«Минздрав выражает свою благодарность за вклад в предотвращении распространения коронавируса», — было написано в письме.

Кроме того в письме, которое подписал статс-секретарь Калысбек Шадыханов, было написано, что «[Тесты] были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В комплектации включены все необходимые расходные материалы».

Это же письмо семья Матраимовых отправила изданию «Политклиника». По словам Артыковой, ВОЗ не может рекомендовать экспресс-тесты из-за их низкой результативности.

«В связи с тем, что в письме фонду “Исмаил Ата” за подписью статс-секретаря Шадыханова, содержится искаженная информация, нам пришлось запросить официальное объяснение от минздрава. Мы получили два письма с извинениями. Сведения о том, что “эти тесты были рекомендованы в отчете ВОЗ от 12.01.2020” не соответствуют действительности, следовательно, это письмо недействительно», — сказала Артыкова.

Про экспресс-тесты сомнительного качества

Благотворительный фонд «Исмаил Ата» 29 марта передал в Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора в городе Ош 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом на своей странице в фейсбук сообщал Искендер Матраимов. Это вызвало большой резонанс, потому что семья Матраимовых фигурирует в расследовании журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн. В соцсетях подвергли сомнению качество этих тестов.

Директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, поинтересовался, кем были сертифицированы эти тесты. «Кто будет нести ответственность, когда завтра сотни людей, носителей вируса выйдут на улицы с уверенностью, что они здоровы?», — спросил Ибрагимов.

Позднее депутат Искендер Матраимов сообщил на своей странице в фейсбуке, что «специально созданная рабочая группа тщательно проверила качество экспресс-тестов на коронавирус». Кроме того, по словам Матраимова, в сравнении с другими тестами, купленные фондом тесты оказались лучшего качества.

Руководитель Отдела лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Бурул Арзыкулова 12 апреля сообщила «Акипресс», что «ВОЗ сейчас рекомендует воздержаться от экспресс-тестов на коронавирус из-за их низкой результативности».