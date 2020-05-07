По словам вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева, из бюджета города выпали уже 900 миллионов сомов — но столица может недополучить и больше.

«В Бишкеке за четыре месяца текущего года выпадение бюджета составляет более, чем 900 млн сомов, в том числе за март и апрель месяцы – 266,9 млн и 398,4 млн сомов соответственно. Так, на сегодняшний день, выпадение дохода за 2020 год, по предварительным расчетам, составит порядка 1 млрд 791 млн 100 тысяч сомов», — цитирует его Республиканский штаб.

Причина выпадения налоговых доходов — режим ЧП и карантин, ведь весь этот период большая часть малого и среднего бизнеса попросту не могла работать, как и индивидуальные предприниматели, которые оплачивают добровольные патенты.

Бакетаев сообщил, что 154 784 человека временно не работают, а для помощи нуждающимся городские власти выделили 50 млн сомов.

На этот год бюджет Бишкека был запланирован в размере 10 миллиардов 98 миллионов сомов, но траты придется сократить. Защищенные статьи бюджета — это более 50% от запланированного — будут исполняться, но траты на различные мероприятия сократят.

Уже есть риски с выплатами зарплат бюджетникам, но мэрия провела переговоры с правительство и ожидает его помощи. Сообщается, что зарплату бюджетникам могут задержать на неделю.