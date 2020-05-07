Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала новый отчет о свободе слова, политических и социальных правах человека во всем мире.

Согласно исследованию, Кыргызстан получил 39 баллов из 100 возможных в отчете правозащитников «Свобода в мире — 2020». Это на один балл больше, чем в 2019 году, но Кыргызстан все еще относится к «частично свободным» странам.

По уровню политических прав у Кыргызстана — 12 баллов из 40, а уровень гражданских свобод — 27 из 60 баллов.

Положение страны не меняется с 2011 года, а в 2010 году Кыргызстан был в категории «несвободных» стран.

Чем больше баллов набирает страна, тем выше правозащитники оценивают уровень свободы слова и других свобод. Согласно исследованию, всего к «свободным» странам отнесли 86 стран, к «частично свободным» 59, а еще 50 к «несвободным».

В отчете правозащитников Кыргызстан упоминается не только в рейтинге, но и в контексте задержания и преследования бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Правозащитники считают, что авторитарные президенты некоторых стран Евразии и центральноазиатских государств озабочены своим будущим и пытаются избежать судьбы лидеров Армении и Кыргызстана.

В отчете организации говорится, что президенты в Армении и Кыргызстане пытались обойти ограничение своих президентских сроков через усиление парламента. Однако, три года спустя, оба лидера столкнулись с уголовным преследованием после неудачных попыток сохранить политический контроль.

«В Кыргызстане Алмазбек Атамбаев не смог сохранить единую лояльность своей партии на фоне соперничества со своим избранным преемником, нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым. Атамбаев был даже лишен своего юридического иммунитета, а затем арестован после жестокой конфронтации между властями и его сторонниками», — говорится в документе.