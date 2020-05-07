Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев объяснил, как коронавирус достиг отдаленного района Чаткал в Джалал-Абадской области.

На брифинге чиновник рассказал, что в числе зараженных 13 человек — все они были на похоронах. На похороны также приехали люди из Бишкека, у которых был COVID-19.

«Все 13 случаев заражения в районе связаны друг с другом. Сейчас мы ищем всех, кто был там, контактировал с ними. Имена, адреса, берем их под наблюдение», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Чаткальском районе Джалал-Абадской области 16 случаев заражения коронавирусом — об излечении кого-либо из них пока не сообщали.

Ранее, 4 мая, когда было известно лишь о семи зараженных в Чаткале, областные власти ввели запрет на въезд граждан в этот район.