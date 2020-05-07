Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Фото: osce.org

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана пересмотреть ограничивающие работу СМИ поправки, которые инициировал Госкомитет нацбезопасности в закон «О противодействии терроризму». Дезир также порекомендовал привести поправки в соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений и свободы СМИ.

Поправки, предложенные Госкомитетом нацбезопасности, предусматривают, что СМИ могут быть подвергнуты санкциям и даже закрыты за публикацию информации о якобы экстремистской или террористической организации, даже без предварительного знания, что организация считается экстремистской или террористической.

«Я полностью понимаю необходимость борьбы с насильственным экстремизмом и пропагандой терроризма. Однако я обеспокоен масштабами и потенциальным воздействием новых поправок к закону о противодействии терроризму и их влиянием на свободу СМИ», — сказал Дезир.

По его мнению, свобода СМИ — ключевая опора демократических обществ, и СМИ должны иметь возможность участвовать в дискуссиях по социально значимым темам, даже если они противоречивы, без риска или страха чрезмерного судебного преследования или репрессий.

Что говорят юристы?

«Институт Медиа Полиси» проанализировал поправки, предложенные ГКНБ в Гражданско-процессуальный кодекс и считает, что спецслужба должна их отозвать.

Юристы Института заявляют, что предложенные поправки нарушают права и свободы человека, поскольку возлагают на СМИ несвойственные функции и противоречат Конституции; допускают принудительное закрытие организации, в том числе СМИ, в ускоренном порядке; лишают права собственности учредителей СМИ.

Юристы считают, что формулировки об экстремистской и террористической деятельности в законе «допускают весьма широкие трактовки». «При наличии формальных признаков такие трактовки позволяют относить многие высказывания и материалы к экстремистским», — говорится в документе.

Признание информационных материалов экстремистскими и террористическим будет происходить одновременно с признанием самой организации экстремистской и террористической.

Юристы Института заявляют, что у сотрудников СМИ недостаточно компетенций, чтобы понять, что они распространяют информацию о действиях, которые могут быть признаны экстремистскими или террористическими.

Кроме того, поправки предлагают ускоренный механизм (три-пять дней) для принятия решения о признании организации террористической или экстремистской.

Подробнее: Признание материалов террористическими и новые запреты для СМИ. ГКНБ хочет внести поправки в закон о противодействии терроризму