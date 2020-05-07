Пожилой барс, которого нашли в Нарынской области ослеп на один глаз. Кроме того, у хищника травма лапы и морды. Ветеринары оценили его состояние как «ниже среднего».

Пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщила, что оценить состояние и провести полное обследование к барсу приезжала группа ветеринаров из Бишкека. Сейчас хищник находится в реабилитационном центре НАБУ-Кыргызстан в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

«Результаты обследования показали, что правый глаз барса ослеп. У него стёрты зубы. Суставы кисти левой ноги, а также рот и нос — повреждены. Врачи назначили все необходимые лекарства и препараты для скорейшего его восстановления», — сообщили в госагентстве.

Они отметили, что несмотря на травмы и общее состояние, барс питается хорошо.

Хищника нашли местные жители села Эмгек Талаа в Нарынской области, когда тот поедал телёнка. Очевидно, что животное спустилось с гор к людям в поисках еды. Местные жители обнаружили травму лап и глаза и сразу же обратились за помощью к ветеринарам. Барса после первичного осмотра было решено перевести в реабилитационный центр.

По оценкам экологов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них около 500 — в Кыргызстане. Барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году,как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

В 2017 году правительство повысило штраф за отстрел снежного барса до 1,5 миллионов сомов.