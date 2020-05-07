От редакции: Минздрав ещё с апреля месяца не может прийти к единому мнению о сумме положенной в качестве компенсации врачам и милиционерам за работу в период ЧП. Сначала власти озвучивали сумму в 200 тысяч сомов, которая полагается врачам, зараженным коронавирусом. Потом власти передумали и сократили эту сумму вдвое. После возмущений общественности и парламента, правительство вновь вернуло изначальную сумму в 200 тысяч сомов. Кроме того министерство медлило с выплатами надбавок, которые полагались медикам, которые борются с коронавирусом.