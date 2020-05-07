Депутатка от партии «Ата-Мекен» Наталья Никитенко раскритиковала работу правительства Кыргызстана в интервью «Кактусу». Она высказалась о неэффективной работе кабмина, отсутствии антикризисного плана и ситуации с надбавками медикам, которые борются с коронавирусом.
Антикризисная программа
Наталья Никитенко возмущена тем, что правительство до сих пор не подготовило ни антикризисную программу, ни план поддержки бизнеса — хотя первые зараженные COVID-19 были зафиксированы еще в середине марта, а готовится к пандемии начали еще раньше.
«Где он, план правительства по выходу из кризиса? Кто-нибудь его видел, держал в руках? Депутаты до сих пор не получили план в виде утвержденного единого и понятного документа с направлениями работы, приоритетами, с расходами и активами», — сообщает Никитенко.
По её словам, это показатель безответственности и отсутствия достойных лидеров на руководящих позициях в правительстве.
«Весь период карантина страна была фактически предоставлена сама себе, нет лидеров, которые могли бы четко и ясно объяснить всем ситуацию, и главное — дать людям хоть какой-то план и какую-нибудь надежду», — возмущается Никитенко.
О средствах из международной помощи и сборов от неравнодушных граждан
По словам нардепа, парламенту и населению до сих пор непонятно, куда и как расходуются средства, которые поступают в качестве международной помощи для борьбы с COVID-19. Депутатка считает, что члены правительства «размазывают» эти средства по бюджету.
«Несколько раз поднимала вопрос об аккумулировании всех средств из международной помощи, средств, перечисленных гражданами и средств из счета, полученного от борьбы с коррупцией, в едином резервном фонде, понятном и прозрачном для населения. Но воз и ныне там, как говорится», — негодует Никитенко.
О выплатах медикам и милиционерам
Депутатка говорит, что правительство до сих пор не дало ясности о выплатах медработникам.
От редакции: Минздрав ещё с апреля месяца не может прийти к единому мнению о сумме положенной в качестве компенсации врачам и милиционерам за работу в период ЧП. Сначала власти озвучивали сумму в 200 тысяч сомов, которая полагается врачам, зараженным коронавирусом. Потом власти передумали и сократили эту сумму вдвое. После возмущений общественности и парламента, правительство вновь вернуло изначальную сумму в 200 тысяч сомов. Кроме того министерство медлило с выплатами надбавок, которые полагались медикам, которые борются с коронавирусом.
«Что это за подход, есть ли единая ответственная позиция и точные расчеты? А милиционеры якобы сами отзываются от выплат, «добровольно». Считаю, что все эти факты должны быть тщательно расследованы и [им должны быть] дана политическая и правовая оценка. Правительство не должно обманывать своих граждан, это недопустимо», — отмечает депутатка.
О неуправляемой ситуации с эпидемией в стране
Никитенко отмечает, что во всех странах с эпидемиологической ситуацией есть определённая динамика роста и спада числа заражённых коронавирусной инфекцией.
«Сначала это одиночные заболевшие, потом долгий и стабильный рост, долгое нахождение на плато, затем долгий спад. У нас же динамика напоминает американские горки: рост, падение, рост, падение. Почему так происходит? Потому что мы не так проверяем на вирус? Не так обследуем? Что-то скрываем? Или просто рисуем цифры, как душа чиновника ляжет? Или как решат в штабе?» — удивляется депутатка.
Она возмущена резким скачком числа заражённых в столице, ведь в минздраве говорили о том, что Кыргызстан уже достиг пика заражения и теперь число инфицированных идёт на спад.
«На каких данных основывались, заявляя о снижении пика? В некоторых областях шел рост, а сегодня там нет ни одного нового зараженного? Очень хорошо, если произошло чудо в областях, не затронув почему-то областные центры и столицы, но я боюсь, что Минздрав и штаб занимаются подгонкой цифр под принятое решение», — говорит Никитенко.
О недоверии граждан
«У меня возникла и окрепла уверенность, что правительство Абылгазиева, понимая низкое доверие в обществе и парламенте, просто как можно дольше оттягивает момент, когда ему придется отвечать за все. Премьер надеется дотянуть до лета, а там новые выборы, и он, несмотря ни на что, может опять оказаться в кресле», — сообщает депутатка.
По её словам, ситуация с коронавирусом в стране показала неэффективную работу всех членов правительства. Помимо этого депутатка говорит, что между местными властями и штабом нет никакой согласованности — на уровне городов, областей, районов и даже отдельных сел местные власти самовольно устанавливают блокпосты и требуют справки об отсутствии заболевания.
«И это хуже всего […]. Ведь только под давлением общественного мнения и депутатов решение о требовании справки, принятое областным штабом Иссык-Кульской области, было отменено Республиканским штабом. Если правительство будет продолжать бездействовать, то мы рискуем по окончании карантина лишиться единой системы управления и страны», — заключила депутатка.
Помимо Никитенко, не раз выражали недовольство работой правительства и другие члены парламента .
Так, например, 6 мая, депутат Мирлан Жээнчороев вообще рекомендовал кабмину уйти в отставку.
«Если правительство не может выполнить свои обязательства, то должно уйти в отставку или все объяснить и попросить прощения», — говорил депутат.
Депутат так высказался из-за снижения компенсаций заражённым медикам вдвое с 200 тысяч и миллиона сомов за заражение и смерть медика. В тот же день на сайте опубликовали, что премьер выделил на выплаты компенсаций 50 миллионов сомов и в графе выплат стояли прежние суммы в 200 тысяч и миллион.
На 7 мая среди врачей и другого медицинского персонала уже 224 заражённых и одна смерть. Это означает, что почти каждый четвёртый заражённый в Кыргызстане — медик.
Всего по республике зафиксировано 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией.